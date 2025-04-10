Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:45, 10 апреля 2025Культура

Культовый режиссер высказался об отмене русской культуры

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что русскую культуру отменить невозможно
Ольга Коровина

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что русскую культуру невозможно отменить. Его слова приводит ТАСС.

«Отменить русскую культуру невозможно. Нельзя сказать человеку, чтобы он не слушал Петра Чайковского или не читал Федора Достоевского», — пояснил кинематографист на пленарном заседании международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей». По его словам, этот факт подтверждается интересом иностранцев к русской классике.

Кустурица добавил, что чувствует себя героем фильма «Брат 2» Виктором Багровым каждый раз, когда приезжает в столицу. Эту роль в картине режиссера Алексея Балабанова исполнил Виктор Сухоруков, именно его персонажу принадлежит фраза «в Москве вся сила». «Это определенно хорошее чувство», — отметил режиссер.

Ранее Кустурица сообщил, что планирует получить гражданство России.

    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

    В России раскрыли цель восстановления работы американских посольств

    Гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам

    Главу отдела государственного архитектурно-строительного надзора обвинили в коррупции

    Сотню тонн живых крокодилов продадут за десятки миллионов рублей с самовывозом

    Боец «Ахмата» показал видео из разрушенного интерната в Судже с трупами под завалами

    В Госдуме оценили риски эстонского закона о потоплении подозрительных судов для России

    В США захотели депортировать мигрантов с эффективностью доставки Amazon

    Культовый режиссер высказался об отмене русской культуры

    Додик выступил против НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше