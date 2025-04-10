Культовый режиссер высказался об отмене русской культуры

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что русскую культуру отменить невозможно

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что русскую культуру невозможно отменить. Его слова приводит ТАСС.

«Отменить русскую культуру невозможно. Нельзя сказать человеку, чтобы он не слушал Петра Чайковского или не читал Федора Достоевского», — пояснил кинематографист на пленарном заседании международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей». По его словам, этот факт подтверждается интересом иностранцев к русской классике.

Кустурица добавил, что чувствует себя героем фильма «Брат 2» Виктором Багровым каждый раз, когда приезжает в столицу. Эту роль в картине режиссера Алексея Балабанова исполнил Виктор Сухоруков, именно его персонажу принадлежит фраза «в Москве вся сила». «Это определенно хорошее чувство», — отметил режиссер.

Ранее Кустурица сообщил, что планирует получить гражданство России.