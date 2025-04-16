Женщина трижды пыталась отравить мужа и погубила его семью

В Австралии женщина не смогла отравить мужа и убила его семью, накормив пирогом

В Австралии судят женщину, которая отравила родственников бывшего мужа. Об этом пишет People.

29 июля 2023 года Эрин Паттерсон устроила семейный ужин, на который пригласила 70-летних родителей бывшего мужа Саймона Паттерсона, сестру его матери и ее мужа Йена. Женщина угостила их мясным пирогом. После ужина гостей экстренно госпитализировали. Выжить удалось лишь Йену — он лежал в больнице семь недель.

Началось расследование. Полицейские изучили симптомы гостей Эрин и поняли, что они схожи с симптомами отравления бледной поганкой. Возникло предположение, что женщина намеренно добавила в пирог ядовитые грибы и погубила родственников бывшего мужа. Кроме того, выяснилось, что на ужин должен был приехать и сам Саймон. В 2021 и 2022 годах Эрин уже пыталась его отравить, но безуспешно.

В суде женщина отрицала свою вину. Она утверждала, что любила родственников мужа. «Я опустошена», — заявила Эрин. Слушание по ее делу продолжается.

Ранее сообщалось, что врач из Индии обратился в полицию после того, как женщина попросила у него яд. Она хотела отравить свекровь таблетками и таким образом избавиться от нее.