Звезда детского канала Nickelodeon стала моделью OnlyFans

Звезда нулевых Аманда Байнс завела аккаунт на OnlyFans

Американская актриса Аманда Байнс создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Теперь я на OnlyFans! Там я буду переписываться с фанатами. Я не планирую выкладывать эротический контент», — объявила 39-летняя актриса.

Байнс получила известность в раннем возрасте, снявшись в телесериале студии Nickelodeon «Всякая Всячина». В 13 лет она стала ведущей собственной программы «Шоу Аманды». Актриса также известна по ролям в комедиях «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка». С конца нулевых артистка стала употреблять запрещенные вещества, а в 2014-м ее принудительно поместили в психиатрическую клинику. До 2022 года Байнс находилась под опекой родителей из-за проблем с психическим здоровьем.

Ранее британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», создала аккаунт на OnlyFans. Она заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы.