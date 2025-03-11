Звезда «Гарри Поттера» стала моделью OnlyFans

Актриса из «Гарри Поттера» Джесси Кейв завела страницу на OnlyFans

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кейв заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. «Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — пояснила актриса, добавив, что не собирается публиковать фото обнаженных частей тела.

По словам 37-летней артистки, она будет развивать аккаунт в течение года, чтобы заработать достаточную сумму на ремонт своего дома и закрыть долги. Кейв уточнила, что ее финансовые трудности связаны с отсутствием работы в киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Клан Сопрано», актриса Дреа де Маттео создала аккаунт на OnlyFans из-за кредитных долгов.

