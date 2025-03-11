Звезда «Гарри Поттера» стала моделью OnlyFans

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Кейв заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. «Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — пояснила актриса, добавив, что не собирается публиковать фото обнаженных частей тела.
По словам 37-летней артистки, она будет развивать аккаунт в течение года, чтобы заработать достаточную сумму на ремонт своего дома и закрыть долги. Кейв уточнила, что ее финансовые трудности связаны с отсутствием работы в киноиндустрии.
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Клан Сопрано», актриса Дреа де Маттео создала аккаунт на OnlyFans из-за кредитных долгов.