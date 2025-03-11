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11:31, 11 марта 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» стала моделью OnlyFans

Актриса из «Гарри Поттера» Джесси Кейв завела страницу на OnlyFans
Ольга Коровина

Фото: @jessiecave

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кейв заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. «Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — пояснила актриса, добавив, что не собирается публиковать фото обнаженных частей тела.

По словам 37-летней артистки, она будет развивать аккаунт в течение года, чтобы заработать достаточную сумму на ремонт своего дома и закрыть долги. Кейв уточнила, что ее финансовые трудности связаны с отсутствием работы в киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Клан Сопрано», актриса Дреа де Маттео создала аккаунт на OnlyFans из-за кредитных долгов.

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