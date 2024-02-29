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16:42, 29 февраля 2024Культура

Звезда «Клана Сопрано» создала аккаунт в OnlyFans из-за долгов

Звезда сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео завела OnlyFans из-за долгов
Дреа де Маттео

Дреа де Маттео. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда сериала «Клан Сопрано», актриса Дреа де Маттео создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans из-за кредитных долгов. Об этом звезда сообщила в интервью Daily Mail.

Артистка завела страницу для выкладывания эротического контента в августе 2023 года. Тогда Де Маттео грозила потеря дома. На тот момент звезда приостановила карьеру ради воспитания детей.

«Банк взыскал с меня имущество, а мой дом затопило, поэтому я пыталась продать его как можно быстрее — до того, как банк заберет его. В то же время я потеряла свою маму, а моя другая мать, страдающая деменцией, лишилась денег от своего опекуна. Я не знала, что мне делать», — рассказала де Маттео.

По словам актрисы, за первые пять минут после создания OnlyFans фанаты задонатили ей достаточно денег, чтобы вернуть долг риелторам. Кроме того, на доходы от платформы звезда основала бренд уличной одежды Ultrafree.

Ранее звезда OnlyFans Мэнди Роуз раскрыла свой рекордный заработок.

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      Мария Рюрикова
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