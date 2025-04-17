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13:37, 17 апреля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Преображенку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Армия России заняла Преображенку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

В ходе боевых действий на указанном участке линии соприкосновения было нанесено поражение ряду украинских подразделений, отметили в военном ведомстве. Суточные потери противника превысили 385 человек, указали там.

Российские войска продолжают наступление с целью выйти на административные границы ДНР. Так, 16 апреля Минобороны сообщило об установленном контроле над населенным пунктов Калиново. Его заняли военнослужащие Южной группировки.

ЖЗЛ
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