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17:08, 17 апреля 2025Экономика

Банк России подсчитал выбравших полный самозапрет на кредиты

ЦБ: У 44 процентов россиян с самозапретом на займы нет непогашенных кредитов
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Большинство (92 процента) россиян, которые прибегли к самозапрету на кредиты в первый месяц работы такого сервиса, выбрали вариант полного запрета. Об этом заявил Банк России.

Иными словами, они заявили об отказе от получения ссуд в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии. У 44 процентов тех, кто установил самозапрет, нет действующих кредитных обязательств. А у 26 процентов никогда не было таковых.

В то же время новым инструментом почти не стали пользоваться россияне, имеющие только действующие займы в микрофинансовых организациях.

Лидерами по числу установленных самозапретов оказались москвичи и жители Подмосковья. На них пришлось больше 19 процентов от числа граждан, воспользовавшихся этой услугой. Для Санкт-Петербурга этот показатель составил больше пяти процентов.

За первый месяц к услуге самозапрета прибегли более 8,1 миллиона человек.

Напомним, что сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта.

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