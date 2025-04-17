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11:33, 17 апреля 2025Экономика

Белоруссия назвала сроки ввода в оборот цифрового рубля

Головченко: Цифровой рубль введут в оборот Белоруссии во второй половине 2026-го
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия захотела ввести в оборот цифровой рубль. Сроки этого процесса назвал глава Нацбанка республики Роман Головченко, его цитирует ТАСС.

По словам представителя регулятора, субъекты хозяйствования смогут пользоваться новым форматом валюты во второй половине 2026-го. К 2027 году он станет доступен и государственным органам, и физическим лицам.

«Мы активно ведем работу над его созданием. В первую очередь, перед нами стоит, конечно же, вопрос сохранности средств. Это вопрос, как я называю, окрашиваемости этих средств. То есть для государства, например, очень важно будет иметь возможность проследить то, как цифровые деньги проходят по всей цепочке», — пояснил.

Сейчас перед Нацбанком стоит задача определить требования к платформе обращения белорусского цифрового рубля, создать отечественное ПО для работы с новым форматом валюты и подготовить нормативную базу для регулирования расчетов.

В Белоруссии задумались об использовании цифрового рубля в 2025 году. Об этом заявил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка республики Михаил Демиденко. На первом этапе предполагается внедрение белорусской цифровой валюты в ограниченном объеме. В следующем году планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, трансграничные платежи, рассказал Демиденко.

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