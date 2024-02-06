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13:12, 6 февраля 2024Экономика

В Белоруссии захотели внедрить цифровой рубль

Нацбанк Белоруссии начнет внедрять цифровой белорусский рубль в 2025 году

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии захотели начать использование цифрового рубля в 2025 году. Об этом заявил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка республики Михаил Демиденко, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам представителя белорусского Нацбанка, на первом этапе предполагается внедрение белорусской цифровой валюты в ограниченном объеме. В следующем году «планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи», рассказал Демиденко.

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Уже в 2026 году планируется полноценная работа цифрового рубля. Тогда заработают платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи и полноценный функционал смарт-контрактов, объяснил замначальника управления исследований и стратегического развития белорусского ЦБ. В целом проект рассчитан на три года, в нынешнем году регулятор займется разработкой платформы нового платежного средства и исследованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей, добавил Демиденко.

Концепция внедрения цифрового белорусского рубля и дорожная карта для реализации проекта на 2024-2026 годы были одобрены правлением Нацбанка республики в конце января.

Ранее Банк России заявил, что цифровой рубль поступит в массовый оборот не ранее 2025 года. «Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот», — назвали сроки работ в российском регуляторе.

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