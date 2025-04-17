Экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области

Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область

Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область. Пост выложен в Telegram-канале подразделения.

Канал бывших бойцов частной военной компании, перешедших в спецназ «Ахмат» после попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина, репостнул запись военкора Александра Симонова, в которой иронично обыгрывалась ситуация воображаемого собеседования.

«В своем резюме вы написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, а также навыки выхода из критических ситуаций. В какой области вы работали?» — спрашивает в шутке сотрудник компании. «В Курской», — пошутил кандидат на должность.

Бои в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Военкор Александр Коц заявлял, что ситуация в Курской области по накалу превзошла все события в ходе специальной военной операции.