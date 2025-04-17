Эмир Катара Аль Тани отправился в Москву для встречи с Путиным

QNA: Эмир Катара Аль Тани проведет переговоры с Путиным в Москве

Эмир Катара и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает QNA.

«В ходе визита Его Высочество Эмир и президент [России] Владимир Путин проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества», — отметили в агентстве.

Уточняется, что эмир также обсудит с российским лидером наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмир Аль Тани и Путин в ходе встречи в Москве могут обсудить урегулирование украинского конфликта. Он также уточнил, что политики обменяются мнениями по ближневосточным делам, поскольку регион изобилует конфликтным потенциалом.