Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 17 апреля 2025Мир

Переговоры стран Европы о помощи Украине зашли в тупик

Le Monde: Европейские страны не могут согласовать помощь Киеву из-за разногласий
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны не могут согласовать дополнительный пакет помощи Украине из-за возникших между ними разногласий. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Череда саммитов и встреч на всех уровнях между западными союзниками Киева все больше напоминает длинный коридор, которому нет конца», — говорится в материале.

В числе возникших между странами Европы разногласий издание отмечает, в частности, отличающиеся подходы к отправке войск на Украину после перемирия. По его данным, Франция выступает за размещение в стране сухопутных сил, в то время как Великобритания и ряд других стран опасаются подобных мер и предлагают ограничиться созданием бесполетной зоны на российско-украинской границе.

Проблемой для европейских союзников Украины стало и то, что они не принимают участия в переговорах России и США, а значит, и не владеют информацией о ходе обсуждений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания направят на Украину делегации военных. По его словам, цель этой инициативы — не замена украинских войск, а проработка возможных «мер сдерживания».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский депутат четыре года работал с Украины. Как это возможно и что он рассказал?

    Бывший глава МЧС российского региона набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей

    Сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России

    В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Рязанскую область

    В Кремле высказались о принадлежности Донбасса в контексте переговоров по Украине

    «Хочу сказать за мертвых». Российский боец обратился к Путину и Белоусову из-за произвола командира

    Основателя российского рехаба осудят по делу о расправе над постояльцем

    Пользу для российской экономики от ослабления санкций США оценили

    Захарова назвала любимый мем

    В сети восхитились внешностью уборщицы после нанесения макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости