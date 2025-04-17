Переговоры стран Европы о помощи Украине зашли в тупик

Le Monde: Европейские страны не могут согласовать помощь Киеву из-за разногласий

Европейские страны не могут согласовать дополнительный пакет помощи Украине из-за возникших между ними разногласий. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Череда саммитов и встреч на всех уровнях между западными союзниками Киева все больше напоминает длинный коридор, которому нет конца», — говорится в материале.

В числе возникших между странами Европы разногласий издание отмечает, в частности, отличающиеся подходы к отправке войск на Украину после перемирия. По его данным, Франция выступает за размещение в стране сухопутных сил, в то время как Великобритания и ряд других стран опасаются подобных мер и предлагают ограничиться созданием бесполетной зоны на российско-украинской границе.

Проблемой для европейских союзников Украины стало и то, что они не принимают участия в переговорах России и США, а значит, и не владеют информацией о ходе обсуждений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания направят на Украину делегации военных. По его словам, цель этой инициативы — не замена украинских войск, а проработка возможных «мер сдерживания».