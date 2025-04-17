В Смоленской области ФСБ пресекла попытку контрабанды радиоэлектронного лома

В Смоленской области ФСБ пресекла контрабанду радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, лом за границу попытался вывезти россиянин, имеющий гражданство Литвы. Против него уже возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Отмечается, что из незаконного оборота изъяли драгоценные металлы на десять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Забайкалье осудят местного жителя и иностранца за контрабанду 14 килограммов золота.