Голый пенсионер терроризировал соседей и поджег собственную кровать

В Великобритании пенсионер-наркоман терроризировал соседей и попал в тюрьму

В городе Лик, Великобритания, голый пенсионер терроризировал соседей под воздействием наркотиков и попал в тюрьму на 4,5 года. Об этом сообщает Stoke-on-Trent Live.

71-летний Уолтер Харрисон стал буянить под воздействием так называемой «обезьяньей пыли» — синтетического наркотика. Он кричал, бросался чужими вещами и стучался к соседям. Об агрессивном поведении мужчины сообщила одна из местных жительниц. Она позвонила в полицию и рассказала им, что увидела дым в стороне дома Харрисона.

Оказалось, что пенсионер-наркоман поджег собственную кровать зажигалкой. Огонь быстро охватил одеяло, подушки и матрас и распространился дальше. Ущерб от пожара, устроенного Харрисоном, составил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,8 миллиона рублей). Мужчину спасли из огня и доставили в больницу. После восстановления он предстал перед судом.

На заседании адвокат Харрисона просил уменьшить ему тюремный срок. Он объяснил, что у мужчины не было образования и большую часть своей жизни он и так провел за решеткой. Тем не менее судья не прислушался к его доводам.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния. Он угрожал изнасиловать женщину и пытался заткнуть ей рот лаймом.

