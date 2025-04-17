Госдеп отказался обвинять Россию в отклонении плана Трампа по Украине

Трамп: Россия не отклоняла предложение Трампа о мире на Украине

Россия не отклоняла предложение президента США Дональда Трампа по вопросу перемирия на Украине. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста, сказавшего, что Москва якобы отклонила предложение Вашингтона.

Прежде госсекретарь США Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании Трампа положить конец конфликту на Украине. Сообщается, что Вашингтон «предоставил всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира».