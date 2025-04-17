Госсекретарь США передал Лаврову позицию Трампа по Украине

Рубио передал Лаврову позицию Трампа по урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании американского президента Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Сообщается, что Вашингтон «предоставил всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира». «Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Лаврова и Рубио. В ходе беседы глава МИД России подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса.

17 апреля Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский лидер считает, что Россия хочет закончить конфликт.