Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как отмечается в заявлении, Рубио проинформировал о состоявшихся у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских государств. «Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге», — указывается в сообщении.

Глава российского МИД, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса. «Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», — говорится в заявлении.

Ранее Марко Рубио сообщил, что цель представителей США на встрече по Украине в Париже — выработка решений по урегулированию конфликта на Украине.