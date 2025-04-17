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20:59, 17 апреля 2025Мир

Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

Трамп: Жду ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе. Об этом сообщается на странице Белого дома в соцсети X.

«Мы услышим это от них на этой неделе. Мы хотим, чтобы это прекратилось», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По данным Bild, Трамп настолько обеспокоен переговорами Россией, что «даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины».

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