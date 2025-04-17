Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

Инвалид из Соликамска сообщила, что 9 лет ползает по подъезду, где нет пандуса

Инвалид первой группы из города Соликамска оказалась вынуждена на протяжении девяти лет ползать по подъезду, где нет пандуса, чтобы добраться до своей квартиры. При этом местные власти не спешат помочь женщине с его установкой, сообщил «Рифей».

По словам россиянки по имени Наталья, в администрации есть отвечают отписками, и она не знает, как можно повлиять на сложившуюся ситуацию. «Я все ползаю по подъезду и собираю грязь. Вот и еще плюс год в копилку "мытья полов подъезда своей одеждой". Сказали ставить за свой счет. В администрации сейчас отписки опять накидают, и все. У них, что ли, там сидеть ждать? Пандус стоит 200 тысяч рублей, а пенсия у меня — 20 тысяч», — пожаловалась женщина.

В 2024 году прокуратура через суд потребовала от чиновников получить техническое заключение о возможности установки в подъезде пандуса или подъемника. Месяц назад с Натальей связался представитель администрации и рассказал, что денег в бюджете на техническое заключение и само оборудование нет. В связи с этим собеседник предложил ей установить пандус либо подъемник за свой счет. Между тем в четверг, 17 апреля, в мэрии заявили, что «сроком исполнения решения суда является 31 декабря 2025 года».

Ранее в этот же день стало известно, что в Кузбассе инвалид отсудил у муниципалитета 400 тысяч рублей за падение на льду. В результате ЧП мужчина утратил способность к передвижению и не мог самостоятельно себя обслуживать.