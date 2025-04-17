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20:59, 17 апреля 2025Экономика

В российском регионе инвалид отсудил у властей сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

В Кузбассе инвалид отсудил у муниципалитета 400 тысяч руб. за падение на льду
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Кузбассе инвалид 1-й группы отсудил у властей сотни тысяч рублей за скользкий тротуар. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

По информации ведомства, мужчина поскользнулся на наледи, упал и получил травмы, при этом в пресс-службе не уточнили, где и когда именно произошел инцидент. В результате пострадавший утратил способность к передвижению и не мог самостоятельно себя обслуживать. Через некоторое время суд первой инстанции постановил компенсировать моральный вред и материальный ущерб инвалиду в виде денег, потраченных им на медикаменты и оплату социальных услуг. Такое решение не устроило прокуратуру Кемеровской области, которая оспорила его в вышестоящий суд. В ведомстве посчитали, что эта сумма несоразмерна нравственным и физическим страданиям, которые перенес инвалид.

После того, как во время заседания прокурор области настоял на увеличении размера компенсации в отношении гражданина, суд второй инстанции повысил ее до 400 тысяч рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Благовещенска отсудила 200 тысяч рублей за перелом руки, полученный из-за падения на скользком тротуаре.

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