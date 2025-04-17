Мертвого кандидата в депутаты нашли под окнами многоэтажки в Москве

Shot: Кандидата в депутаты Николаева нашли под окнами многоэтажки в Москве

Мертвого кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева нашли под окнами многоэтажного дома на Проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 37-летний мужчина снимал жилье в столице. Его заметили очевидцы и вызвали бригаду медиков. Спасти россиянина не удалось.

Сотрудники полиции обнаружили в арендуемой Николаевым квартире успокоительные таблетки, которые принимаются для снятия тревожности.

Удалось выяснить, что в 2019 году Николаев хотел стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако не смог набрать нужного количества голосов.

Ранее сообщалось, что в офисе крупной медицинской компании «Гала-оптика» на Донской улице в центре Москвы нашли мертвым ее 59-летнего гендиректора Михаила Могилевцева.