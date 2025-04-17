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21:42, 17 апреля 2025Экономика

Россиянам раскрыли нарушения УК в капремонте

Эксперт Баталов: При проведении капремонта УК скрывает выбор подрядчиков
Виктория Клабукова

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Организуя работы по капитальному ремонту в доме, управляющие компании нередко допускают нарушения. Об этом телеканалу «360» рассказал эксперт в сфере ЖКХ АНО «Центр развития законодательства» Алексей Баталов.

Так, обслуживающие организации зачастую скрывают процесс выбора подрядчиков для проведения капремонта. Собственники остаются в неведении насчет стоимости материалов, сметы и аффилированности организаций. Сроки выполнения работ во множестве случаев нарушаются в том числе и из-за плохого финансирования.

Единые стандарты обслуживания в вопросе капремонта отсутствуют, подчеркивает Баталов. Все эти вопросы, как считает собеседник, новые стандарты, вступившие в силу в конце февраля, охватить не могут. Баталов полагает, что для их решения необходимо ввести типовые регламенты, к примеру, по сезонным осмотрам зданий, приемке работ или гарантии на выполненные ремонты.

Ранее в Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате «коммуналки». По задумке авторов законопроекта, мера поможет избавиться от произвола управляющих и ресурсоснабжающих компаний,

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