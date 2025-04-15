В России предложили отменить повышающие коэффициенты на «коммуналку»

В Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ

В Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). С таким предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», передают РИА Новости.

Законопроект готовят к внесению на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Соавторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Документ предлагает внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ, ликвидировав повышающие коэффициенты к нормативу потребления воды при расчете коммунальной платы в многоквартирных домах. По задумке парламентария, это поможет избавиться от произвола управляющих и ресурсоснабжающих компаний, выставляющих повышенные счета за «коммуналку». Такая ситуация нередко возникает, когда у потребителя нет возможности поставить водосчетчик, у прибора учета вышел срок эксплуатации или он вовремя не прошел поверку.

Ранее Минстрой предложил сократить отсрочку по оплате капремонта с пяти лет до года. Также чиновники намерены увеличить минимальный размер взноса в зависимости от характеристик и технической оснащенности дома, в частности, наличия лифта.