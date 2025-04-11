В России предложили сократить отсрочку по оплате капремонта

Минстрой предложил сократить отсрочку по оплате капремонта с пяти лет до года

Отсрочка по оплате взносов за капитальный ремонт в новостройках может уменьшиться. Соответствующее предложение внес Минстрой, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Первые взносы по капремонту в ведомстве хотят максимально приблизить к вводу дома в эксплуатацию. С этой целью отсрочку по оплате предлагают сократить с нынешних пяти лет до одного года. Эту меру авторы инициативы оправдывают тем, что износ стройматериалов и коммуникаций начинается с самого ввода здания.

Кроме того, законопроект предусматривает дифференциацию минимального размера взноса в зависимости от характеристик и технической оснащенности дома. В частности, сумма может измениться при наличии в здании лифта. Это, по задумке чиновников, позволит проводить ремонтные работы своевременно и с использованием лучших технологий и материалов.

Ранее штрафы с коммунальных компаний предложили направлять на капремонт. По статистике депутатов, на работы на текущий момент не хватает почти 80 миллиардов рублей. При этом за последние два года сумма штрафов управляющих компаний, регоператоров по обращению с отходами и ресурсоснабжающих организаций составила порядка 1,85 миллиарда рублей.