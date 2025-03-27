Штрафы с коммунальщиков захотели направлять на капремонт

В Госдуме предложили направлять штрафы с коммунальщиков на капремонт

Штрафы с коммунальных компаний предложили направлять на капремонт. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от «Единой России», сообщают «Известия».

Депутаты подготовили соответствующий законопроект. Они отметили, что на капитальный ремонт в настоящее время не хватает почти 80 миллиардов рублей, из-за чего растет количество аварийных домов.

В 2024 году сумма штрафов управляющим компаниям (УК), региональным операторам по обращению с отходами и ресурсоснабжающим организациям составила 1,54 миллиарда рублей. За I квартал 2025-го сумма выросла еще на 316 миллионов рублей, отметили депутаты. В общей сложности за 2024–2025 годы направить на ремонт дополнительно можно 1,85 миллиарда рублей.

В 2024 году Фондами капитального ремонта было потрачено 105,5 миллиарда рублей. Было отремонтировано 11 920 домов. Всего в программе капитального ремонта в настоящее время 136 698 домов, в краткосрочном плане с заменой в ближайшие три года лифтов, ремонтом коммуникаций, крыши и фасада — 60 486.

Ранее стало известно, что Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов с лифтами. По словам министра, такие дома должны «собирать» с квадратного метра жилья больше, чтобы менять лифты вовремя.