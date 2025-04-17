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07:00, 17 апреля 2025Забота о себе

Любителям поспать подольше объяснили вред откладывания будильника на пять минут

Фармацевт Фернандес предупредил о стрессе из-за откладывания будильника
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Фармацевт Альваро Фернандес предупредил любителей поспать подольше, что не стоит постоянно откладывать будильник на пять минут. Вред такой привычки он объяснил в ходе беседы с изданием Deia.

Как отметил Фернандес, одни люди, когда прозвенит будильник, сразу же встают с кровати и начинают делать дела, а другие ─ сначала несколько раз отложат подъем на пять минут. Первые по утрам ведут себя правильно, заверил он.

«Когда человек просыпается и снова засыпает, он запускает и останавливает цикл сна несколько раз. Это сбивает головной мозг с толку и увеличивает утренний стресс», ─ пояснил специалист.

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По словам фармацевта, в ходе исследований было установлено, что у людей, которые имеют такую привычку, частота сердечных сокращений в состоянии покоя выше. Кроме того, сон у них являлся более поверхностным.

Ранее диетолог Мелисса Митри заявила, что некоторые продукты приводят к бессоннице. По ее словам, из-за сладостей человек может просыпаться посреди ночи в связи с колебаниями уровня сахара в крови.

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