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20:31, 15 апреля 2025Забота о себе

Названы незаметно портящие сон продукты

Диетолог Мирти: Сладости и жирные блюда могут испортить сон
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

Некоторые продукты могут испортить ночной сон, предупредила диетолог Мелисса Митри. В беседе с изданием Eat This, Not That она назвала еду, которая незаметно влияет на ночной отдых.

Мирти предупредила, что сладости на ужин вполне могут стать причиной пробуждения посреди ночи. Она объяснила, что такой эффект связан с резкими колебаниями уровня сахара в крови. Также, по ее словам, негативно на качество сна влияют съеденные на ночь острые и жирные продукты. Диетолог пояснила, что пикантные блюда портят сон, так как вызывают кислотный рефлюкс и дают ощущение тяжести и дискомфорта в животе.

Помимо этого, вызывать бессонницу может еда с добавлением ароматизаторов, красителей и других химических добавок. Мирти уточнила, что эти вещества, в частности, способствуют нарушению циркадного ритма.

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Диетолог добавила, что традиционно вредными для сна считаются алкоголь и кофеин. Она уточнила, что эти напитки неизбежно ухудшают сон, но одни люди ощущают это сразу, а другие только со временем. Чтобы минимизировать негативное воздействие на сон, Митри посоветовала не пить их вечером.

Ранее диетолог Алехандро Кановас назвал продукты для борьбы с бессонницей. По его словам, при проблемах со сном полезно есть яйца, индейку и орехи.

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