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02:00, 10 апреля 2025Забота о себе

Диетолог назвал лучшие продукты для борьбы с бессонницей

Диетолог Кановас посоветовал есть бананы и рис для борьбы с бессонницей
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

С помощью изменений в рационе можно улучшить качество сна, считает диетолог Алехандро Кановас. Продукты, которые для этого необходимо употреблять, он назвал изданию Hola.

Кановас посоветовал для борьбы с бессонницей включить в рацион продукты, в которых содержится большое количество триптофана, поскольку он необходим для выработки в организме гормона сна мелатонина. Это вещество можно найти в бананах, индейке, курице, яйцах, натуральных йогуртах, кефире, орехах, молоке, сыре, а также ягодах.

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Однако, отметил диетолог, триптофану необходимы еще и углеводы, чтобы он правильно функционировал в организме. В связи с этим он порекомендовал есть рис, овес, бобовые и макароны. Причем все эти продукты необходимо употреблять во второй половине дня, но корректировать рацион каждому человеку все же лучше в зависимости от индивидуальных потребностей.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу. По словам специалиста, прилив бодрости перед ночным отдыхом наступает из-за шоколада и кофе.

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