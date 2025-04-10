Диетолог назвал лучшие продукты для борьбы с бессонницей

Диетолог Кановас посоветовал есть бананы и рис для борьбы с бессонницей

С помощью изменений в рационе можно улучшить качество сна, считает диетолог Алехандро Кановас. Продукты, которые для этого необходимо употреблять, он назвал изданию Hola.

Кановас посоветовал для борьбы с бессонницей включить в рацион продукты, в которых содержится большое количество триптофана, поскольку он необходим для выработки в организме гормона сна мелатонина. Это вещество можно найти в бананах, индейке, курице, яйцах, натуральных йогуртах, кефире, орехах, молоке, сыре, а также ягодах.

Однако, отметил диетолог, триптофану необходимы еще и углеводы, чтобы он правильно функционировал в организме. В связи с этим он порекомендовал есть рис, овес, бобовые и макароны. Причем все эти продукты необходимо употреблять во второй половине дня, но корректировать рацион каждому человеку все же лучше в зависимости от индивидуальных потребностей.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу. По словам специалиста, прилив бодрости перед ночным отдыхом наступает из-за шоколада и кофе.