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11:55, 15 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили о провоцирующих бессонницу продуктах

Эндокринолог Михалева: переизбыток белковой пищи на ужин вызывает бессонницу

Фото: PxHere

Переизбыток белковой и жирной пищи на ужин может помешать нормально выспаться, предупредила эндокринолог Оксана Михалева. Главные провоцирующие бессонницу продукты она перечислила «Газете.ру»

Михалева предупредила, что на ужин лучше не есть жареное мясо и фастфуд, так как эти продукты стимулируют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), надолго нагружая его, что мешает хорошо выспаться. Помимо этого, такая еда может спровоцировать тошноту и ощущение тяжести в правом подреберье.

Также, по словам Михалевой, вечером следует отказаться от шоколада, кофе и крепкого чая. Эти продукты и напитки возбуждают аденозиновые рецепторы в мозге и тем самым вызывают прилив ненужной перед сном бодрости.

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Кроме того, эндокринолог рекомендовала осуществлять последний прием пищи не позднее, чем за два-три часа до отхода ко сну, чтобы избежать активного ночного пищеварения и выработки необходимых для этого гормонов, например инсулина.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что кофе помогает поддерживать здоровье кишечника. Для получения эффекта она рекомендовала употреблять напиток без сахара и молока.

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      Вера Владзиевская
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