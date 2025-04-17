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14:23, 17 апреля 2025Ценности

Макияж и люксовая сумка 11-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella разозлили фанатов

Мария Винар

Кадр: thevoicemag

Фанаты не оценили присутствие дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующие комментарии появились на ее совместной с матерью странице в TikTok.

11-летняя наследница записала видео, в котором показала свой наряд для фестиваля. На размещенных кадрах она предстала в серой толстовке с капюшоном и клетчатой ​​мини-юбке, надетой поверх длинных черных шорт. Кроме того, девочка продемонстрировала на камеру яркий макияж и сумку люксового бренда Balenciaga. «Coachella. День второй», — гласит описание ролика.

Пользователи сети удивились внешнему виду старшей дочери Кардашьян и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией. «Кому-нибудь кажется странным, что 11-летняя девочка веселится допоздна на Coachella?», «Простите, что говорю как старомодная женщина, но она слишком молода, чтобы так одеваться и краситься», «Coachella — это не место для таких маленьких девочек», «Интересно, что творится в голове у Ким, когда она позволяет своей дочери вести себя и выглядеть как взрослая», «Мне смешно, что Ким использует Coachella в качестве детского сада», — возмущались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что длина юбки Норт Уэст на видео смутила поклонников.

ЖЗЛ
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