Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:00, 26 декабря 2024Ценности

Длина юбки 11-летней дочери Ким Кардашьян на новом видео смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @northwsst

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста смутила фанатов внешним видом на новом видео. Соответствующая публикация появилась на их совместной странице в TikTok.

11-летняя наследница записала ролик, в котором исполнила танец вместе со своей матерью. Так, девочка предстала перед камерой в белой рубашке, укороченном черном пиджаке и юбке длины мини. Кроме того, она подобрала для своего образа высокие меховые сапоги и галстук. При этом ее родительница была одета в облегающее платье со змеиным принтом.

Поклонники не оценили наряд дочери предпринимательницы и принялись обсуждать его в комментариях. «Не думаю, что 11-летнему ребенку уместно носить такую короткую юбку», «Это безумие думать, что ей всего 11 лет», «Она не должна так одеваться в своем возрасте», «Ким, видимо, очень хочет, чтобы Норт была похожа на нее», «Она все еще ребенок, а не женщина!» — возмущались они.

В октябре сообщалось, что Норт Уэст подарила своей матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше