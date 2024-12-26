Длина юбки 11-летней дочери Ким Кардашьян на новом видео смутила фанатов

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста смутила фанатов внешним видом на новом видео. Соответствующая публикация появилась на их совместной странице в TikTok.

11-летняя наследница записала ролик, в котором исполнила танец вместе со своей матерью. Так, девочка предстала перед камерой в белой рубашке, укороченном черном пиджаке и юбке длины мини. Кроме того, она подобрала для своего образа высокие меховые сапоги и галстук. При этом ее родительница была одета в облегающее платье со змеиным принтом.

Поклонники не оценили наряд дочери предпринимательницы и принялись обсуждать его в комментариях. «Не думаю, что 11-летнему ребенку уместно носить такую короткую юбку», «Это безумие думать, что ей всего 11 лет», «Она не должна так одеваться в своем возрасте», «Ким, видимо, очень хочет, чтобы Норт была похожа на нее», «Она все еще ребенок, а не женщина!» — возмущались они.

В октябре сообщалось, что Норт Уэст подарила своей матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет».