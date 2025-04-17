Молдаване вышли в поддержку Попан

В Молдавии люди вышли в поддержку активистки Попан и башкана Гагаузии Гуцул

В Молдавии люди вышли в поддержку активистки от оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан и башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Акция проходят у здания суда, где рассматривали апелляцию об освобождении женщин, передает РИА Новости с места событий.

«Участники акции выступают против уголовного преследования Гуцул и Попан», — пишет агентство. Они стоят с распечатанными плакатами в поддержку женщин.

Суд Кишенева оставил без изменений меры пресечения двум политикам. В Молдавии их обвиняют в незаконном финансировании политической партии.

Ночью 26 марта Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии. Светлане Попан предъявили схожие обвинения.

Позже женщин поместили под домашний арест.