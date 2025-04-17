Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 17 апреля 2025Бывший СССР

Молдаване вышли в поддержку Попан

В Молдавии люди вышли в поддержку активистки Попан и башкана Гагаузии Гуцул
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии люди вышли в поддержку активистки от оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан и башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Акция проходят у здания суда, где рассматривали апелляцию об освобождении женщин, передает РИА Новости с места событий.

«Участники акции выступают против уголовного преследования Гуцул и Попан», — пишет агентство. Они стоят с распечатанными плакатами в поддержку женщин.

Суд Кишенева оставил без изменений меры пресечения двум политикам. В Молдавии их обвиняют в незаконном финансировании политической партии.

Ночью 26 марта Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии. Светлане Попан предъявили схожие обвинения.

Позже женщин поместили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Путин вручил медаль Татьяне Булановой

    IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

    Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

    Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Завершились переговоры Путина с эмиром Катара

    Причину усиления похмелья после 30 лет объяснили

    Марочко назвал одно условие для выхода армии России к Днепропетровской области

    Россиянка смогла дважды победить рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости