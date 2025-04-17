Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:22, 17 апреля 2025Из жизни

Мужчина узнал об изменах жены и поплатился за это жизнью

В США изменница подожгла мужа и сбила его на машине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: COURT TV / YouTube

Жительницу штата Мичиган, США, признали виновной в расправе над собственным мужем. Об этом сообщает MLive.

Как удалось выяснить полиции, конфликт Линды Стермер и ее мужа Тодда начался со ссоры. Тодд узнал об изменах жены и потребовал развод. Один из их сыновей Тревор позднее рассказал, что это была худшая ссора, которую он когда-либо.

В ходе перепалки Линда вылила на Тодда бензин и подожгла его. После этого изменница решила скрыться с места преступления на машине. Выезжая со двора, она сбила выбежавшего на улицу мужа. Тодда не стало на месте. Ему было 42 года.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

В суде Тревор рассказал, что Линда велела сыновьям и племяннику лгать о произошедшем. Однако они не послушались и дали показания против нее. Сама Линда все отрицала. Она утверждала, что пожар в их доме начался из-за масляной лампы Тодда. По словам Линды, она села в машину, чтобы привести помощь, и случайно сбила мужчину.

Линду осудили за расправу над мужем в 2010 году, однако в 2018 году это решение было обжаловано ее адвокатами. Тем не менее это не остановило сторону обвинения, и женщина снова попала под суд. Теперь ей грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, жених расправился с невестой за два дня до свадьбы, чтобы сохранить в тайне свою двойную жизнь. Он состоял в браке с другой женщиной и семь лет врал им обеим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

    В Петербурге школьный учитель разбил телефон о голову шестиклассника

    Голый пенсионер терроризировал соседей и поджег собственную кровать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости