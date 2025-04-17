Мужчина узнал об изменах жены и поплатился за это жизнью

В США изменница подожгла мужа и сбила его на машине

Жительницу штата Мичиган, США, признали виновной в расправе над собственным мужем. Об этом сообщает MLive.

Как удалось выяснить полиции, конфликт Линды Стермер и ее мужа Тодда начался со ссоры. Тодд узнал об изменах жены и потребовал развод. Один из их сыновей Тревор позднее рассказал, что это была худшая ссора, которую он когда-либо.

В ходе перепалки Линда вылила на Тодда бензин и подожгла его. После этого изменница решила скрыться с места преступления на машине. Выезжая со двора, она сбила выбежавшего на улицу мужа. Тодда не стало на месте. Ему было 42 года.

В суде Тревор рассказал, что Линда велела сыновьям и племяннику лгать о произошедшем. Однако они не послушались и дали показания против нее. Сама Линда все отрицала. Она утверждала, что пожар в их доме начался из-за масляной лампы Тодда. По словам Линды, она села в машину, чтобы привести помощь, и случайно сбила мужчину.

Линду осудили за расправу над мужем в 2010 году, однако в 2018 году это решение было обжаловано ее адвокатами. Тем не менее это не остановило сторону обвинения, и женщина снова попала под суд. Теперь ей грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, жених расправился с невестой за два дня до свадьбы, чтобы сохранить в тайне свою двойную жизнь. Он состоял в браке с другой женщиной и семь лет врал им обеим.

