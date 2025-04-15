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03:34, 15 апреля 2025Из жизни

Жених расправился с невестой за два дня до свадьбы

В США тайную жизнь жениха раскрыли после убийства невесты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В штате Миссури, США, жених расправился с невестой за два дня до свадьбы, чтобы сохранить в тайне свою двойную жизнь. Об этом сообщает ABC News.

Останки Молли Уотсон нашел водитель в апреле 2018 года. Бездыханная женщина с огнестрельным ранением головы лежала на обочине возле брошенной машины. Водитель осмотрел ее автомобиль и нашел разрешение на брак с неким Джеймсом Эдди. Он сообщил о своем открытии в полицию.

Полицейские выяснили, что Молли и Джеймс решили сыграть свадьбу после семи лет отношений. Как рассказывали друзья женщины, она была очень воодушевлена и собиралась устроить церемонию в стиле мультфильма «Красавица и Чудовище». Джеймс не разделял восторгов невесты. Как утверждали позднее родственники Молли, мужчина был настолько мрачным и неразговорчивым, что некоторые гости просто не хотели приходить на его свадьбу.

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Женщина знала, что до нее у Джеймса уже были браки. Его последнюю жену звали Мелани Эдди. Он утверждал, что ее не стало в автокатастрофе после развода. Несмотря на это, когда полицейские приехали к Джеймсу, дверь открыла живая Мелани. Оказалось, что все семь лет мужчина врал обеим женщинам.

Джеймса арестовали. В 2021 году его признали виновным в расправе над невестой и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что жительница Индии соблазнила жениха дочери и сбежала с ним. По данным полиции, женщина ушла из дома, взяв с собой драгоценности и наличные.

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