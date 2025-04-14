Женщина сбежала из города с женихом дочери за несколько дней до свадьбы

В Индии мать невесты сбежала из города с ее женихом

Жительница Индии соблазнила жениха дочери и сбежала с ним. Об этом пишет сайт Mathurhubi.com.

Необычный инцидент произошел в городе Аллахабад, штат Уттар-Прадеш. Замужняя женщина по имени Анита Деви сбежала из города с женихом своей дочери Рахулом всего за несколько дней до свадьбы. По данным полиции, Деви ушла из дома, взяв с собой драгоценности и наличные. Свадьба была запланирована на 16 апреля 2025 года.

Правда вскрылась, когда семья Деви подала заявление о ее исчезновении. Полицейские допросили родных Рахула и узнали о его побеге с матерью невесты. Сейчас пару разыскивают.

Муж Аниты, Джитендра Кумар, выразил недоумение по поводу внезапного исчезновения жены. «Я общался с ней до 10:30 утра в день ее исчезновения. Она была занята подготовкой к свадьбе нашей дочери. Она сказала мне навестить сестру утром, но когда я вернулся, ее уже не было. Мы искали ее повсюду, но не нашли никаких улик и решили обратиться в полицию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии оказалась живой через пять лет после того, как полицейские нашли останки, которые якобы принадлежали ей. Как выяснилось, она сбежала с любовником.