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16:42, 17 апреля 2025Силовые структуры

Мужчина встречался с россиянками с сайта знакомств и угонял их автомобили

В Ивановской области пойман мужчина за кражи драгоценностей и машин у россиянок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ивановской области задержан мужчина, подозреваемый в кражах драгоценностей и автомобилей у россиянок с сайта знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 158 УК РФ («Кража») и 161 УК РФ («Грабеж»). Выяснилось, что фигурант — неоднократно судимый житель Московской области, который находился в федеральном розыске. При задержании у него обнаружены и изъяты похищенные автомобиль, женский кошелек и другие имеющие доказательственное значение предметы. Он заключен под стражу.

По предварительным данным, фигурант знакомился с женщинами на сайтах знакомств, втирался к ним в доверие и приглашал на встречу. После этого на свидании он склонял дам к употреблению алкоголя, а потом обворовывал. Так, он похищал банковские карты, деньги, смартфоны, драгоценности и ключи от машин, на которых он сбегал от пострадавших. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших от его действий.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 31-летнюю россиянку, подозреваемую в многомиллионном вымогательстве у 36-летнего мужчины.

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