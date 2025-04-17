Журналист Боуз назвал Зеленского диктатором за преследование журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, поскольку он преследует оппозиционеров и журналистов. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Многие журналисты и оппозиционеры находятся в заключении при диктатуре Зеленского. Оппозиция, как Артем Дмитрук и журналисты, как Диана Панченко подвергались угрозам и избиениям», — написал он.

Боуз также отметил, что на Украине существуют так называемые «списки убийств», куда включен и он сам.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского. «Я не большой его фанат», — сказал глава Белого дома.