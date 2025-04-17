Трамп рассказал о неразумном шаге Байдена и Зеленского в отношении России

Трамп: Байден и Зеленский поступили неразумно, допустив конфликт с Россией

Бывший президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский поступили неразумно, допустив конфликт с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Россия намного больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит», — высказался Трамп.

Он также в очередной раз отметил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был президентом США.

Ранее Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского. «Я не большой его фанат», — сказал глава Белого дома.