Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

Трамп заявил, что не является фанатом Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является фанатом украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Американский лидер подчеркнул, что умный человек не стал бы «ввязываться в войны». Зеленский же, по его словам, работал не лучшим образом. «Я не большой его фанат», — подытожил Трамп.

При этом он добавил, что не винит Зеленского в конфликте на Украине. Кроме того, политик вновь заявил, что военной конфронтации удалось бы избежать, если бы в то время он был у власти в США.

Ранее Трамп усомнился в компетентности Зеленского. Он отметил, что было множество способов предотвратить военный конфликт, но Зеленский и бывший американский президент Джо Байден позволили ему начаться.