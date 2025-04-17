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21:59, 17 апреля 2025Мир

Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

Трамп заявил, что не является фанатом Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является фанатом украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Американский лидер подчеркнул, что умный человек не стал бы «ввязываться в войны». Зеленский же, по его словам, работал не лучшим образом. «Я не большой его фанат», — подытожил Трамп.

При этом он добавил, что не винит Зеленского в конфликте на Украине. Кроме того, политик вновь заявил, что военной конфронтации удалось бы избежать, если бы в то время он был у власти в США.

Ранее Трамп усомнился в компетентности Зеленского. Он отметил, что было множество способов предотвратить военный конфликт, но Зеленский и бывший американский президент Джо Байден позволили ему начаться.

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