На Западе узнали детали ракетного удара по Сумам

В Сумах проходила церемония награждения военных во время ракетного удара

В Сумах в момент ракетного удара 13 апреля проходила церемония награждения украинских военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского военного Александра, который принимал участие в церемонии.

По его словам, проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным. Он напомнил, что город находится в 29 километрах от российской границы и в нем нет надлежащей противовоздушной обороны. Александр допустил, что российские войска перехватили сообщения о церемонии награждения.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Федор Вениславский допустил целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам. По словам нардепа, данную ситуацию рассмотрят парламентарии.

До этого США отказались осудить ракетный удар России по Сумам. Соединенные Штаты стали единственной страной G7, не поддержавшей инициативу председательствующей Канады.