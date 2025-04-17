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09:28, 17 апреля 2025Бывший СССР

Наемник ВСУ из Мексики бросил подчиненных украинских военных в ДНР

РИА Новости: Наемник ВСУ из Мексики бросил подчиненных украинских военных в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Мексики сбежал с позиции, бросив подчиненных украинских военных. Об этом рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным Саб, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в населенном пункте Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Саб рассказал, что у украинских наемников командиром группы обычно является иностранный военный.

«В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал», — уточнил командир российского штурмового взвода. Он добавил, что после этого один из брошенных мексиканским наемником бойцов сдался в плен, остальные были уничтожены.

Ранее стало известно об участии наемников ВСУ из Латинской Америки в обороне населенного пункта в ДНР. Они были замечены в Елизаветовке.

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