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11:40, 16 апреля 2025Бывший СССР

Наемники из Латинской Америки приняли участие в обороне Елизаветовки на стороне ВСУ

РИА: В обороне Елизаветовки в ДНР приняли участие колумбийские наемники
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Наемники из Колумбии приняли участие в обороне Елизаветовки на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки «Центр» с позывным «Конек».

«Наемники не сдаются, а скорее всего "откатываются" потихоньку. Были [в Елизаветовке] колумбийцы», — рассказал он РИА.

13 апреля стало известно о взятии под контроль Елизаветовки в ДНР. Украинская сторона потеряла более 435 военных, две боевые бронированные машины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую американскую установку Paladin.

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