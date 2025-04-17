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12:56, 17 апреля 2025Наука и техника

Обнаружены следы ранее неизвестных динозавров

JVP: Трехпалые следы динозавров принадлежат новому виду Ruopodosaurus clava
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PhotoSky / Shutterstock / Fotodom  

На севере Канады палеонтологи обнаружили следы новой разновидности динозавра из семейства анкилозавридов. Необычные отпечатки возрастом около 100 миллионов лет нашли в районе Тумблер-Ридж в Британской Колумбии — регионе, давно известном своими находками ископаемых. Трехпалые следы сильно отличаются от типичных для анкилозавров отпечатков, что позволило ученым выделить их в новый вид. Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

Трехпалые отпечатки задних лап были обнаружены в отложениях мелового периода. В отличие от других представителей группы, у которых на задних лапах по четыре пальца, этот динозавр оставил следы с тремя массивными пальцами. Анализ показал, что они принадлежат ранее неописанному виду, получившему название Ruopodosaurus clava.

Цифровая реконструкция следов позволила восстановить примерный облик животного: около 5–6 метров длиной, с шипами, броней и, вероятно, булавой на хвосте. Примечательно, что следы передних лап — с пятью полулунными пальцами — тоже сохранились. Все следы обнаружены в геопарке ЮНЕСКО Тумблер-Ридж и в западной Альберте.

До сих пор считалось, что анкилозавриды исчезли с территории Северной Америки в середине мелового периода, около 100–84 миллионов лет назад. Однако находка опровергает эту гипотезу и доказывает, что в это время континент населяли сразу два семейства — анкилозавриды и нодозавриды.

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