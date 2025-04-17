Орбакайте понизила гонорар за корпоративы почти вдвое

Mash: Орбакайте понизила гонорар за корпоративы почти в два раза

Певица Кристина Орбакайте понизила гонорар за частные выступления почти в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что выступление Орбакайте за границей сейчас стоит 50 тысяч евро (около 4,6 миллиона рублей). По данным источника, организаторы мероприятий намеренно озвучивают завышенную стоимость, чтобы торговаться до нужной суммы. В России они якобы требуют более 6 миллионов рублей, а затем снижают цену до 3 миллионов. При этом отмечается, что певица лично отбирает интересующие ее мероприятия.

По информации Mash, спрос на концерты Орбакайте заметно снизился, поэтому артистке приходится выступать за рубежом вместе с супругом ее матери Аллы Пугачевой юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Гонорар артиста составляет 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что Орбакайте выступила на одной сцене с украинским певцом Гариком Кричевским на корпоративе в Праге. Сообщается, что частное выступление перед украинскими бизнесменами состоялось в конце марта.