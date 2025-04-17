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10:48, 17 апреля 2025Культура

Орбакайте выступила с украинским певцом в Праге

Mash: Орбакайте выступила с украинским певцом Кричевским в Праге
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Певица Кристина Орбакайте выступила на одной сцене с украинским певцом Гариком Кричевским на корпоративе в Чехии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, частное выступление перед украинскими бизнесменами состоялось в конце марта в одном из заведений Праги. Орбакайте исполнила несколько композиций, включая хит «Май». Сообщается, что публика тепло приняла артистку и благодарила супруга ее матери Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) за поддержку.

Выступивший на мероприятии шансонье Гарик Кричевский — автор хитов «Киевляночка», «Мой номер 245» и «Дядя Толик». После начала специальной военной операции (СВО) популярный в России певец поддержал ВСУ и стал исполнять песни на украинском языке.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поставил ультиматум перед Кристиной Орбакайте. Он заявил, что певице необходимо высказать свою позицию насчет СВО. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести концерт на территории Литвы.

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