Литва требует от Кристины Орбакайте определиться с позицией по СВО. В этой стране у нее запланирован концерт

Премьер-министр Литвы Палуцкас призвал Орбакайте высказать позицию по СВО

В Литве перед российской певицей Кристиной Орбакайте поставили ультиматум. Его огласил премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас.

Он заявил, что певице необходимо высказать свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, от этого зависит, разрешат ей провести концерт на территории Литвы или нет.

Я видел в интернете фотографию, где Кристина Орбакайте принимает очередную награду от господина [Владимира] Путина. Если смотреть на 20-летний период, то можно выделить много людей, которые так или иначе связаны с ним. Но их позиция относительно войны на Украине сейчас, видимо, важнее Гинтаутас Палуцкас премьер-министр Литвы

Так политик отреагировал на недавние негативные сообщения граждан касательно ожидаемого концерта Орбакайте в Литве. Он уточнил, что организаторы вправе задать этот вопрос исполнительнице и уже потом предоставить ее позицию общественности.

Орбакайте планировала дать концерт 31 мая на площадке Pramogu arena. У певицы, помимо российского, есть еще и литовское гражданство, напоминает телеканал LRT.

Гинтаутас Палуцкас Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Певица отказалась возвращаться в Россию

Кристина Орбакайте, как стало известно, не приезжала в Россию этой зимой. Также в конце 2024 года она отказалась от новогодних корпоративов в России. Тем самым она последовала примеру своей матери — певицы Аллы Пугачевой.

Прежде всего ее решение было связано с политической обстановкой, отменой концертов и «не очень теплым приемом на родине». При этом с певицей связывались потенциальные заказчики, но она впервые за долгое время ответила отказом, так как «не в деньгах счастье и она пока не готова».

Mash тогда писал, что Орбакайте останется зимовать в Калифорнии.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Певица проедет с концертами по Европе и воссоединится с матерью

В США российская певица концерты не отменяла. В частности, в январе она пела на одной сцене в Нью-Йорке с Филиппом Киркоровым.

По информации Shot, артист исполнял песни для гостей еврейской свадьбы. Киркоров пел на азербайджанском языке и иврите, а также свои хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и остальные культовые песни. Там же он и увиделся с уехавшей из России на фоне СВО Орбакайте.

Позднее, в феврале, появились данные о том, что Орбакайте проедет по странам Европы со своими концертами. 8 мая она должна быть на Кипре, в городе Лимассоле. Сейчас же там проживает мать артистки, певица Алла Пугачева со своей семьей. После этого Орбакайте поедет в Германию, Швейцарию, Испанию, Чехию и Эстонию.