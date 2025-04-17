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19:43, 17 апреля 2025Культура

Отец Жанны Фриске высказался о съемках фильма о ней

Отец певицы Жанны Фриске Владимир одобрил идею снять фильм о жизни артистки
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал идею создания художественного фильма о жизни и карьере своей дочери. Об этом он рассказал изданию «Абзац».

По словам мужчины, поклонники Жанны до сих пор помнят и чтут творчество звезды группы «Блестящие».

«Если люди считают ее настолько замечательной и интересной, что хотят снять фильм, то я, конечно же, не против. Но только не нужно использовать дипфейк, потому что уже пробовали и ничего хорошего из этого не вышло», — сказал он.

Фриске добавил, что с ним уже связывались различные авторы из США и Латвии с предложением написать книгу о дочери.

Ранее стало известно, что отец певицы Жанны Фриске Владимир назвал шакалом ее вдовца Дмитрия Шепелева.

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