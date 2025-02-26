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15:24, 26 февраля 2025Культура

Отец Жанны Фриске назвал ее вдовца шакалом

Отец певицы Жанны Фриске назвал шакалом ее вдовца Дмитрия Шепелева
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отец певицы Жанны Фриске Владимир отреагировал на новое интервью ее вдовца Дмитрия Шепелева. Его слова приводит сайт KP.RU.

«Мне совсем не интересно, что рассказал этот шакал», — сообщил Владимир, отметив, что посмотрит только отрывки, связанные с его внуком Платоном.

В интервью журналистке Надежде Стрелец Шепелев рассказал, почему запретил родственникам Фриске общаться с ее сыном Платоном после того, как певицы не стало. По словам Дмитрия, он принял такое решение, поскольку переживал о безопасности мальчика. Владимир Фриске якобы организовывал нападения на вдовца дочери, из-за чего ему пришлось нанять охрану.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Шепелев сливал в СМИ информацию о тяжелой болезни Фриске. Это предположение подтвердила младшая сестра певицы Наталья.

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