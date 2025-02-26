Отец Жанны Фриске назвал ее вдовца шакалом

Отец певицы Жанны Фриске Владимир отреагировал на новое интервью ее вдовца Дмитрия Шепелева. Его слова приводит сайт KP.RU.
«Мне совсем не интересно, что рассказал этот шакал», — сообщил Владимир, отметив, что посмотрит только отрывки, связанные с его внуком Платоном.
В интервью журналистке Надежде Стрелец Шепелев рассказал, почему запретил родственникам Фриске общаться с ее сыном Платоном после того, как певицы не стало. По словам Дмитрия, он принял такое решение, поскольку переживал о безопасности мальчика. Владимир Фриске якобы организовывал нападения на вдовца дочери, из-за чего ему пришлось нанять охрану.
Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Шепелев сливал в СМИ информацию о тяжелой болезни Фриске. Это предположение подтвердила младшая сестра певицы Наталья.