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07:37, 17 апреля 2025Путешествия

Открытие первого в мире винного города перенесли

Открытие первого в мире винного города Белый мыс перенесли на конец 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» в Геленджике откроют целиком в конце года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий рассказал, что город планировала запускать по частям, однако передумали. В итоге открытие перенесли на конец 2025 года.

«Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — подчеркнул он.

Левицкий отметил, что проект является первым не только в России, но и в мире. «Белый мыс» строится с нуля, заключил он.

Ранее сообщалось, что новейший город «Белый мыс» с самой большой коллекцией российского вина появится к весне 2025 года в Геленджике. Авторами идеи выступили рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков.

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