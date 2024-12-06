Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:05, 6 декабря 2024Моя страна

Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

Новейший винный город «Белый мыс» появится в Геленджике к весне 2025 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

К весне 2025 года в Геленджике появится новейший город «Белый мыс» с самой большой коллекцией российского вина. Авторами идеи стали рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков, пишет РБК.

В комплексе площадью более 40 тысяч «квадратов» будут размещены 20 заведений, а также выставочные залы, целиком посвященные виноделию в России, и школа сомелье, виноделов и кавистов. Помимо этого, там появится винотека с огромнейшей коллекцией российского вина.

В партнерстве с Новиковым там же захотели создать два заведения: флагманский ресторан «Белый мыс» и городское кафе «Чайка кричала». Поблизости должно начаться и возведение набережной с яхтенным причалом.

Левицкий пояснил, что проект поможет отечественным виноделам в развитии их дела, а также в целом улучшит имидж российских вин. Уникальный для страны винный комплекс поддерживают власти Геленджика, однако финансирование ведется только из средств инвесторов. Точный объем инвестиций пока не раскрывается, пишет РБК.

В октябре новое модное и культурное место решили создать в Свердловской области. Россияне захотели восстановить в новом виде бывший Алапаевский железоделательный завод, созданный еще в XVIII веке. Активисты готовятся сделать там парковую зону, лекционное и выставочное пространство и место для городских праздников.

В июле стало известно, что в форелевом хозяйстве «Барел» в Северной Осетии появится новая экодеревня. Ее построят в городе Ардон вблизи озера Бекан. В этом месте для отдыхающих будут представлены вина и сыры авторской технологии приготовления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Планирующим аборт россиянкам предложили показывать эмбрион на УЗИ

      Со второго этажа российского детсада выпала пятилетняя девочка

      Российскую модель из клипов Паши Техника арестовали за попытку сбыта наркотиков

      Путин назвал подробности размещения «Орешника» в Белоруссии

      Летевшая в Москву пассажирка выкупила весь багажный отсек для коробок с одеждой из Дубая

      На родине Первой мировой войны заявили о начале третьей мировой

      Уехавшая из России телеведущая Лазарева посочувствовала Зеленскому

      Жительница российского города выиграла в лотерею два миллиона рублей

      Россия и Белоруссия договорились об общем рынке электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше