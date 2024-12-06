Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

Новейший винный город «Белый мыс» появится в Геленджике к весне 2025 года

К весне 2025 года в Геленджике появится новейший город «Белый мыс» с самой большой коллекцией российского вина. Авторами идеи стали рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков, пишет РБК.

В комплексе площадью более 40 тысяч «квадратов» будут размещены 20 заведений, а также выставочные залы, целиком посвященные виноделию в России, и школа сомелье, виноделов и кавистов. Помимо этого, там появится винотека с огромнейшей коллекцией российского вина.

В партнерстве с Новиковым там же захотели создать два заведения: флагманский ресторан «Белый мыс» и городское кафе «Чайка кричала». Поблизости должно начаться и возведение набережной с яхтенным причалом.

Левицкий пояснил, что проект поможет отечественным виноделам в развитии их дела, а также в целом улучшит имидж российских вин. Уникальный для страны винный комплекс поддерживают власти Геленджика, однако финансирование ведется только из средств инвесторов. Точный объем инвестиций пока не раскрывается, пишет РБК.

В октябре новое модное и культурное место решили создать в Свердловской области. Россияне захотели восстановить в новом виде бывший Алапаевский железоделательный завод, созданный еще в XVIII веке. Активисты готовятся сделать там парковую зону, лекционное и выставочное пространство и место для городских праздников.

В июле стало известно, что в форелевом хозяйстве «Барел» в Северной Осетии появится новая экодеревня. Ее построят в городе Ардон вблизи озера Бекан. В этом месте для отдыхающих будут представлены вина и сыры авторской технологии приготовления.